Demokratie-Woche: Polizei Osnabrück will Beamte sensibilisieren Stand: 18.03.2023 18:01 Uhr Die Direktion Osnabrück bietet als erste Polizeibehörde in Niedersachsen eine Projektwoche zur Demokratie an. Sie steht für einen Wandel in der Organisation, der bundesweit Schule machen könnte.

von Angelika Henkel

Wenn am Montagvormittag der 90-jährige Ivar Buterfas-Frankenthal einen Vortrag halten wird, werden ihm rund 250 Gäste zuhören, darunter zahlreiche Polizeibeamte. Der Holocaust-Überlebende ist einer der Ehrengäste der "Demokratie-Woche". Sein Vortrag soll Denkanstöße liefern in einer Organisation, die streng hierarchisch strukturiert ist und oft mit den eher negativen Facetten der Gesellschaft konfrontiert ist.

Auch "Political Correctness" ist Thema der Demokratie-Woche

Die Vize-Präsidentin der Polizeidirektion, Andrea Menke, will mit der "Woche der Demokratie" den Blick für die Gegenwart schärfen. Es sei notwendig, "dass wir unsere Rolle reflektieren und uns unserer besonderen Verantwortung immer wieder bewusst werden." Eine Woche lang können die 3.000 Beamten und Beamtinnen der Polizei zwischen Osnabrück und Nordsee Workshops und Vorträge besuchen: Es geht um brandaktuelle Themen wie Verschwörungsideologien, Radikalisierungsprozesse, das Kennenlernen von jüdischer und muslimischer Religion und eine Diskussion über "Political Correctness" mit dem Referenten Ahmad Mansour. Auch zur ersten "Woche der Demokratie" im vergangenen Jahr scheute sich die Polizei nicht davor, Diskutanten einzuladen, von denen kritische Töne zu erwarten sind. Das wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Inzwischen aber sind Podiumsdiskussionen zu den Themen "Rassismus" oder "sensible Sprache" auch bei der Polizeiakademie Standard geworden.

Polizei wird weiblicher

Das liegt sicher auch daran, dass sich - von der Öffentlichkeit eher weniger wahrgenommen - die niedersächsische Polizei rasant verändert: Viele Polizisten der sogenannten geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand. Ersetzt werden sie mit Berufsanfängern. So verjüngt sich die gesamte Belegschaft in hoher Geschwindigkeit, sie wird auch weiblicher und diverser.

