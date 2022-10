Stand: 07.10.2022 16:28 Uhr Damme: 94-Jährige fährt mit Auto in Schaufenster und flieht

Eine 94-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Damme im Landkreis Vechta durch eine Fensterfront ungefähr 20 Meter weit in ein Geschäft gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Autofahrerin gerade ausgeparkt und fuhr im Rückwärtsgang. Sie streifte offenbar auch beinahe eine Radfahrerin. Danach fuhr sie vorwärts wieder aus dem Gebäude heraus, beschädigte zusätzlich die Fassade und flüchtete vom Unfallort. Allerdings konnte sie von Zeugen angesprochen und wenig später von der Polizei gestellt werden. Die Beamten nahmen der Seniorin den Führerschein ab und suchen nach weiteren Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.10.2022 | 15:00 Uhr