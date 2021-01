Corona: Zweitimpfungen in Seniorenheimen angelaufen Stand: 17.01.2021 13:43 Uhr Bewohner und Pflegekräfte von Seniorenheimen in Niedersachsen erhalten ab heute die zweite Corona-Impfung. Los geht es in den Landkreisen Osnabrück und Cloppenburg.

Den Anfang der zweiten Impfserie macht das Haus Schlüter in Bad Rothenfelde bei Osnabrück. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Fast alle Bewohner lassen sich laut der Pflegedienstleitung impfen. Unter den Pflegekräften seien es etwas mehr als die Hälfte. Manche von ihnen hätten sich aus persönlichen Gründen dagegen entschieden. Anderen sei der Termin zu kurzfristig. Auch im Landkreis Cloppenburg sind heute mehrere Pflegeheime mit der zweiten Impfung dran. In beiden Regionen waren am 27. Dezember landesweit die ersten Impfdosen verabreicht worden. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht der bestmögliche Impfschutz ab einer Woche nach der zweiten Impfung.

Videos 3 Min Unterwegs mit dem Impfteam Das mobile Impfteam hat im Alten- und Pflegeheim Haus Schlüter in Bad Rothenfelde mit dem Impfen begonnen. (27.12.2020) 3 Min

Bislang ein Drittel der Heimbewohner geimpft

In den kommenden Tagen folgen weitere Regionen in Niedersachsen, möglichst genau 21 Tage nach der ersten Impfung. Darauf legt die Landesregierung Wert. Bis Ende Januar sollen alle Pflegeheimbewohner, die dazu bereit sind, mindestens einmal geimpft worden sein. Bisher ist das in Niedersachsen bei rund einem Drittel der Bewohner gelungen, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte.

Impfzentren öffnen im Februar

Anfang Februar sollen die niedersächsischen Impfzentren öffnen. Dann können sich auch Menschen ab 80 Jahren impfen lassen, die zu Hause wohnen. Sie werden ab Montag per Brief informiert und können dann einen Termin vereinbaren. Die Vereinbarung sei per Telefon oder Internet möglich, hieß es. Die Telefonnummer für die Terminvereinbarung über die Hotline lautet (0800) 99 88 665. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) bat vorab um Geduld. Sie erwartet, dass vor allem in den ersten Tagen sehr viele Menschen unter dieser Nummer anrufen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.01.2021 | 08:00 Uhr