Stand: 23.12.2020 11:07 Uhr Corona-Inzidenzwert steigt nahezu in gesamter Region

In großen Teilen der Region sind die Corona-Inzidenzwerte weiter gestiegen. In der Grafschaft Bentheim liegt der Sieben-Tage-Wert nun bei fast 217. Im Landkreis Osnabrück stieg er auf 168, in der Stadt Osnabrück auf 153. Nur im Emsland ist der Wert gesunken, auf jetzt 89. Insgesamt melden die Behörden in der Region seit gestern 160 Neuinfektionen und drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Wegen der über Wochen hohen Inzidenzwerte hat das Land Niedersachsen die Landkreise Osnabrück und Cloppenburg für die ersten Impfungen ausgewählt.

