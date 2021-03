Stand: 24.03.2021 12:08 Uhr Corona: Industrie in der Region erleidet massive Einbußen

Die Industrie in der Region hat wie erwartet durch die Corona Pandemie massive Einbußen erlitten. Im vergangenen Jahr sanken die Umsätze um 9,5 Prozent, teilt die IHK Osnabrück-Emsland Grafschaft Bentheim mit. Besonders die Exporte gingen zurück, da der Luft und Seeverkehr im vergangenen Jahr erheblich eingeschränkt war. Auch die Zahl der Beschäftigten in der Industrie in der Region ist erstmals seit 2010 zurückgegangen- und zwar um 1.900 Beschäftigte.

