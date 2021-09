Stand: 12.06.2020 12:53 Uhr Containerhafen in Bohmte steht vor dem Aus

Der geplante Containerhafen am Mittellandkanal in Bohmte (Landkreis Osnabrück) steht vor dem Aus. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Gemeinde hat beschlossen, das Areal nur noch als Gewerbe- und Industriegebiet auszuweisen. Stattdessen soll der bestehende Schüttguthafen modernisiert werden. Außerdem werde geprüft, ob ein Containerumschlag in einer abgespeckten Version möglich sei, sagte Bohmtes Bürgermeisterin Tanja Strotmann (parteilos).

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.09.2021 | 13:30 Uhr