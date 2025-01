Stand: 03.01.2025 10:30 Uhr Busfahren in Osnabrück seit Jahreswechsel teurer

Busfahren in Osnabrück ist mit dem Jahreswechsel teurer geworden. Durchschnittlich wurden die Preise um 5,5 Prozent erhöht, teilte die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück mit. Demnach kostet ein Tagesticket in der Tarifzone Osnabrück/Belm beispielsweise mit 8,80 Euro nun 50 Cent mehr. Das Monats-Abo für Auszubildende und Schüler wird fast zwei Euro teurer und kostet ab sofort rund 32 Euro. Grund für die Anpassung seien die weiterhin stetig steigenden Energie-, Betriebs- und Personalkosten. Auch andere Verkehrsbetriebe in Niedersachsen haben ihre Fahrpreise erhöht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr