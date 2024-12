Fahrkarten für Nahverkehr werden in Niedersachsen 2025 teurer Stand: 28.12.2024 10:03 Uhr Die Preise für Fahrten mit Bus und Bahn in Niedersachsen und Bremen werden am 1. Januar vielerorts erhöht. Der Grund: Die Betriebskosten sind nach Angaben der Verkehrsbetriebe stark gestiegen.

Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Einige Beispiele: Im Gebiet des Verkehrsverbunds Region Braunschweig (VRB) kosten die Tickets durchschnittlich rund sechs Prozent mehr. Die Kosten und Ausgaben der Verkehrsunternehmen seien deutlich in die Höhe gegangen, sagte VRB-Geschäftsführer Jörg Reincke. Das gelte insbesondere für das Personal, die Instandhaltung und die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Unverändert bleibt aber der Preis der Monatskarte für Schülerinnen und Schüler.

Region Hannover: Fahrkarten im Schnitt 3,3 Prozent teurer

Im Großraum-Verkehr Hannover (GVH) müssen Fahrgäste mit Beginn des neuen Jahres im Durchschnitt 3,3 Prozent mehr bezahlen. Der Nahverkehrs-Betrieb sei schlichtweg teurer geworden, vor allem in den Bereichen Energie und Personal, so Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz von der Region Hannover. Teile dieser Kostensteigerung müsse man an die Fahrgäste weitergeben. Ausgenommen von der Erhöhung sind den Angaben zufolge Kurzstreckenfahrten. Und auch im GVH bleibt der Preis der Schulfahrkarten unverändert.

Bremen und Oldenburg: Gut 6 Prozent mehr für Bus und Bahn

Beim Verkehrsverbund Bremen & Niedersachsen (VBN) verteuern sich Tickets im Nahverkehr im Schnitt um 6,2 Prozent. Zum VBN gehören 30 Verkehrsunternehmen in Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Delmenhorst und den angrenzenden Landkreisen. Die Anpassung der Fahrpreise sei notwendig, um den öffentlichen Nahverkehr langfristig zu sichern, hieß es vom Geschäftsführer des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, Christof Herr. Auch er nannte die Bereiche Energie und Personal - hier seien die Kosten besonders stark gestiegen.

