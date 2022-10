Stand: 03.10.2022 11:59 Uhr Bus kollidiert in Osnabrück mit Schranke - hoher Schaden

In Osnabrück ist am Sonntag ein Bus an einem Bahnübergang mit einer Schranke zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte der 48-jährige Busfahrer das Rotlicht vor der Schranke offensichtlich übersehen. Als sich der Bus auf dem Bahnübergang befand, senkte sich die Halbschranke ab und prallte gegen den Bus. Der Fahrer konnte den Bahnübergang aber noch passieren. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Bus und Schranke seien aber schwer beschädigt worden. Eine konkrete Schadenssumme konnte die Polizei am Montag noch nicht nennen.

