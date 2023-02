Stand: 10.02.2023 09:21 Uhr Bürger entscheiden erneut über Eissporthalle in Nordhorn

Die Menschen in der Grafschaft Bentheim sollen am 7. Mai erneut über die Zukunft des Eissports in Nordhorn entscheiden. Das hat der Kreistag am Donnerstagabend beschlossen. Die konkrete Frage bei dem Bürgerentscheid: Soll am bestehenden Standort im Nordhorner Stadtpark eine neue Eissporthalle errichtet werden oder nicht? Experten gehen davon aus, dass der Abriss der alten Halle und der Neubau insgesamt 22,5 Millionen Euro kosten werden. Vor zwei Jahren votierten die Grafschafter für eine Sanierung der Eissporthalle - die ist aber offenbar nicht mehr möglich.

