Stand: 23.02.2023 11:17 Uhr Brennender Plastikmüll verursacht große Rauchwolke in Werlte

Brennender Plastikmüll in einem Abfallbetrieb in Werlte (Landkreis Emsland) hat am Mittwoch eine große Rauchwolke verursachte. Die Feuerwehren aus Werlte, Lorup und Lahn waren mit 72 Einsatzkräften vor Ort. Dem Großaufgebot gelang es am Abend, den Brand zu löschen. Auf der Halle des Betriebs befindet sich eine Photovoltaikanlage, die laut Polizei vermutlich beschädigt wurde. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie es zu dem Feuer kam, muss noch ermittelt werden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Anwohnerinnen und Anwohner rund um Werlte waren am Mittwochabend dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.02.2023 | 07:30 Uhr