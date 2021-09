Stand: 21.09.2021 13:23 Uhr Brandstiftung? Erneut Feuer auf Hof in Melle

Bei einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Hof in Melle (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Dienstag ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Laut Polizei war es innerhalb von rund anderthalb Jahren der fünfte Brand auf dem Hof. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Ermittlungen stehen laut Polizei allerdings noch am Anfang. Diesmal brannte ein Strohballen in einem ehemaligen Pferdestall. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und verhindern, dass es auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.09.2021 | 13:30 Uhr