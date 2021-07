Stand: 22.07.2021 07:44 Uhr Brand zerstört Dachstuhl von Einfamilienhaus in Diepholz

Ein Feuer hat den Dachstuhl des Hauses einer fünfköpfigen Familie in Diepholz zerstört. Laut Polizei konnte sich die Familie unverletzt retten, die Stadt hat sie erst einmal untergebracht. Der Schaden am Haus wird auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Das Feuer war laut Polizei am Mittwochabend aus unbekannter Ursache im Obergeschoss des Hauses in Diepholz ausgebrochen und hatte sich dann in den Dachstuhl ausgebreitet. In der Nacht musste die Feuerwehr ein zweites Mal ausrücken, um zurückgebliebene Glutnester zu löschen.

