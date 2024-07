Stand: 10.07.2024 07:20 Uhr Bistum Osnabrück nimmt weniger Kirchensteuern ein

Das Bistum Osnabrück hat im vergangenen Jahr weniger Kirchensteuern eingenommen als noch 2022. So seien knapp 155 Millionen Euro zusammengekommen, rund 3,8 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Nach Angaben des Bistums ist es der erste Rückgang seit mehreren Jahren. Gründe seien unter anderem die Kirchenaustritte. Außerdem gehen gerade geburtenstarke Jahrgänge in Rente. Die seien häufig noch Mitglied in der Kirche und hätten ein hohes Einkommen, so ein Sprecher. Das Bistum Osnabrück geht davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden Jahren weiter sinken werden und arbeitet gerade daran, wie mehr gespart werden kann.

