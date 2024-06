Tausende Mitglieder verlassen katholische Kirche in Niedersachsen Stand: 27.06.2024 14:07 Uhr Die Mitgliederzahl der katholischen Kirche ist in Niedersachsen 2023 erneut gesunken - um knapp 30.000 auf rund 1,21 Millionen. Tausende Menschen haben der Kirche den Rücken gekehrt.

20.710 Menschen sind 2023 in Niedersachsen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mit. Das seien rund 3.376 Menschen weniger als im Vorjahr, als die Zahl der Austritte bislang am höchsten war. Dagegen sind rund 400 Menschen neu oder wieder in die katholische Kirche eingetreten. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer sieht die Kirche angesichts dieser Statistik vor "Herausforderungen". Trotzdem wolle die Kirche weiterhin eine vitale und anpackende Glaubensgemeinschaft bleiben und die Gesellschaft tatkräftig mitprägen.

"Kein Grund zum Aufatmen"

Dass die Zahl der Kirchenaustritte leicht zurückgeht, sei noch kein Grund zum Aufatmen, sagte der Domkapitular Ulrich Beckwermert vom Bistum Osnabrück. "Die Zahl ist immer noch sehr hoch." Mitglied in einer Kirche zu sein, werde auch im Bistum immer weniger selbstverständlich. Die Dienste der Kirche hingegen würden von der Gesellschaft weiter nachgefragt.

