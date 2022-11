Stand: 29.11.2022 06:02 Uhr Besucher-Andrang auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt

Gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk und Glühwein - die Weihnachtsmärkte sind nach zwei Jahren mit Pandemie-bedingten Einschränkungen wieder beliebte Ausflugsziele. Das Osnabrücker Stadtmarketing zieht eine erste, sehr positive Zwischenbilanz. In der ersten Woche kamen sogar mehr Besucher als 2019, sagt Diana Riepenhoff vom Osnabrücker Stadtmarketing. Die Umsätze sind demnach ähnlich hoch wie 2019. Besonders beliebt sind laut Riepenhoff das Riesenrad vor dem Dom, das historische Karussell vor dem Rathaus und der neue Gastro-Bereich am Hexengang. Auch die Zahl der Niederländer, die zum Weihnachtsmarkt nach Osnabrück kommen, sei wieder so hoch wie vor drei Jahren.

