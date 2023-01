Stand: 10.01.2023 09:46 Uhr Berufungsverfahren: Autobahn-Raser bleibt im Gefängnis

Das Landgericht Osnabrück hat einen 25-jährigen Autofahrer wegen eines illegalen Autorennens und einer dabei begangenen Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt. In dem Berufungsverfahren sahen die Richter es als erwiesen an, dass der Angeklagte auf der A1 zwischen Bremen und Münster so schnell wie möglich fahren wollte - ohne auf die Verkehrslage Rücksicht zu nehmen. Durch seine aggressive Fahrweise habe er einen Auffahrunfall verursacht. Dabei wurde ein Motorradfahrer verletzt. In erster Instanz war der Mann vom Amtsgericht Osnabrück zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Er sitzt bereits in der Justizvollzugsanstalt in Hannover.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.01.2023 | 08:30 Uhr