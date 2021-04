Stand: 16.04.2021 12:23 Uhr Baubranche beklagt massiven Preisanstieg bei Baumaterial

Trotz Corona hat das Baugewerbe in Niedersachsen derzeit mehr als genug Aufträge. Laut Niedersächsischem Handwerkstag geraten allerdings immer mehr Bauvorhaben ins Stocken. Der Grund: Seit dem Jahreswechsel verteuern sich die Baumaterialien massiv. "Wenn ich im Moment Kunden einen Preis vorschlage, kann ich den wenige Tage später schon nicht mehr halten", sagte zum Beispiel Manfred Steinemann, der ein Holzbauunternehmen in Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) leitet.

Bis zu 25 Prozent höhere Kosten

Die Kosten für hochwertiges Holz seien mittlerweile doppelt so hoch, feste Lieferzeiten gebe es nicht mehr. Stahl koste in Niedersachsen rund 15 Prozent mehr, Dämmstoffe sogar 25 Prozent mehr, heißt es von der Bau-Innung Osnabrück. Die Mehrkosten müssten bei laufenden Aufträgen meistens die Bauunternehmen auffangen, sagte Obermeister Heinrich Rahenbrock. Insolvenzen schließt er nicht aus. Obermeister Oliver Renner von der Bau-Innung Nordhorn sieht die Ursachen für die immer weiter steigenden Preise im Ausland: China und die USA kauften den Markt leer. "Und zahlen dabei höhere Preisen, denn dort läuft die Wirtschaft gerade wieder an", so Renner.

