Stand: 17.07.2023 09:20 Uhr Bauarbeiten für Deich-Lückenschluss in Gehrde beginnen

In Gehrde im Osnabrücker Nordkreis wird ab Montag der letzte Abschnitt des Deiches an der Hase saniert. Auf rund 230 Metern soll der Hochwasser-Schutz verbessert werden. Die Arbeiter schütten den alten Deich an dieser Stelle komplett neu auf, um ihn zu verbreitern und zu erhöhen. Laut dem zuständigen Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ist das notwendig, weil der Wasserspiegel in dem Bereich höher ist als das umliegende Land. Drei Monate soll es bis zum Lückenschluss dauern. Dann sollen die Hase-Dämme und -deiche zwischen Quakenbrück und Gehrde bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) beidseitig auf einer Gesamtlänge von 6,5 Kilometern erneuert sein. Die Baukosten liegen bei gut 17 Millionen Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser