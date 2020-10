Stand: 19.10.2020 12:01 Uhr Barnstorf: Autofahrer erfasst Wolf

Am Montagmorgen hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße 51 bei Barnstorf in Richtung Diepholz mit seinem Wagen einen Wolf erfasst. Das Tier wurde gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert und verendete. An den Fahrzeugen entstand leichter Schaden. Bei einem Auffahrunfall an der Unfallstelle wurden zwei weitere Autos beschädigt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.10.2020 | 13:30 Uhr