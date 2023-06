Bahn baut - und sperrt Strecke zwischen Rheine und Osnabrück Stand: 20.06.2023 15:26 Uhr Die Bahn stellt wegen Bauarbeiten den Zugverkehr zwischen Osnabrück und Rheine ein - und zwar zwischen Ende Juni und Anfang August. Betroffen ist auch der Fernverkehr zwischen Berlin und Amsterdam.

Die Deutsche Bahn investiert nach eigenen Angaben 90 Millionen Euro und bündelt mehrere Bauarbeiten an der Eisenbahninfrastruktur zwischen Rheine in Nordrhein-Westfalen und Osnabrück. Innerhalb von sechs Wochen sollen Gleise, Weichen, Brücken, der Bahnhof Ibbenbüren und Stellwerke saniert oder erneuert beziehungsweise neu gebaut werden. Das heißt, dass zwischen Freitag, dem 23. Juni, und Samstag, dem 5. August, keine Züge auf dieser Strecke fahren. Für Pendler der Linie RE 60 (Westfalenbahn) stellt die Bahn Schnellbusse zur Verfügung, die unterwegs nur in Ibbenbüren halten, heißt es in einer Mitteilung. Entlang der Strecke für die Linie RB 61 (eurobahn) hingegen halten Ersatzbusse an allen Haltestellen. Im Internet können sich Bahnkunden über baubedingte Fahrplanänderungen informieren.

Videos 1 Min Weddeler Schleife: Bahnverkehr wird umgeleitet Ein Teilstück der Weddeler Schleife ist seit heute bis Ende August gesperrt. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. (16.06.2023) 1 Min

ICE-Züge halten teils nicht in Osnabrück

Auswirkungen haben die Bauarbeiten auch auf die IC-Verbindungen zwischen Berlin und Amsterdam. IC-Züge werden laut Deutscher Bahn zwischen Rheine und Osnabrück mit Halt in Münster umgeleitet. Der Halt in Ibbenbüren entfällt. Die Fahrzeiten verlängern sich um 60 bis 90 Minuten mit früheren Abfahrten ab Berlin in Richtung Amsterdam beziehungsweise mit späteren Ankünften aus Richtung Amsterdam. Zudem werden einzelne ICE-Züge, die zwischen Köln und Berlin über Osnabrück fahren, über Dortmund und Bielefeld umgeleitet. Diese Züge halten nicht in Osnabrück, Münster, Recklinghausen und Gelsenkirchen.

Was genau hat die Deutsche Bahn vor?

Die sichtbarste Baumaßnahme dürfte die Erneuerung der Verkehrsstation Ibbenbüren sein. Nach Bahn-Angaben soll der Bahnsteig 2 (Gleise 2/3) auf einer Länge von 225 Metern erneuert und auf 76 Zentimeter erhöht werden. Damit werde künftig ein stufenfreier Einstieg in die Züge möglich sein. Außerdem würden Wetterschutzhäuser, Vitrinen und Beleuchtung installiert. Ein neuer Aufzug soll voraussichtlich Mitte 2024 eingebaut werden. Auch die Erneuerung des Hausbahnsteigs (Gleis 1) sowie der Bau einer neuen Rampe beginnen demnach im kommenden Jahr. Die Modernisierung der Verkehrsstation koste etwa sechs Millionen Euro und soll voraussichtlich Mitte 2025 beendet sein.

Weitere Baumaßnahmen:

Zwischen Lotte und Ibbenbüren erneuern die Bauteams rund 26 Kilometer Gleis.

erneuern die Bauteams rund 26 Kilometer Gleis. Vorarbeiten für die Erneuerung der Eisenbahnbrücke über den Dortmund-Ems-Kanal : Zwischen Ibbenbüren-Esch und Rheine werden rund 83 Kilometer Kabel verlegt. Ab Ende Juni werden zudem 65 Oberleitungsmasten auf der Strecke zwischen Rheine und Hörstel gebaut.

: Zwischen Ibbenbüren-Esch und Rheine werden rund 83 Kilometer Kabel verlegt. Ab Ende Juni werden zudem 65 Oberleitungsmasten auf der Strecke zwischen Rheine und Hörstel gebaut. Arbeiten am neuen Elektronischen Stellwerk (ESTW) Osnabrück: Zwischen Rheine und Osnabrück werden zwei neue Stellwerksmodule errichtet, die aus Osnabrück gesteuert werden. Die Umrüstung erfolgt möglichst ohne Beeinträchtigung des Zugverkehrs, so die Deutsche Bahn. Das neue ESTW ersetze künftig 15 Stellwerke älterer Generation und werde so eines der größten Stellwerke Deutschlands.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.06.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr