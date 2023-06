ICE-Trassen: Neubau-Gegner demonstrieren in Seevetal Stand: 18.06.2023 13:01 Uhr Ausbau oder Neubau? Bei der ICE-Stecke Hannover-Hamburg wird seit Jahren über diese Frage gestritten. Gegnerinnen und Gegner eines Neubaus demonstrierten am Sonntag in Meckelfeld (Landkreis Harburg).

Die Bürgerinitiative Trassenalarm hatte zu einem lautstarken Protest aufgerufen: Ab 11.55 Uhr - sprich: fünf vor zwölf - sollten Trillerpfeifen, Wecker, Rasseln und alles, was sonst irgendwie Krach macht, zu hören sein. Die Initiatoren rechneten im Vorfeld mit rund 1.000 Teilnehmenden. Von Meckelfeld aus sollte der Protestzug entlang des geplanten Trassenverlaufs durch die Gemeinde Seevetal ziehen.

VIDEO: Streit um Bahnstrecke zwischen Hannover, Hamburg und Bremen (16.06.2023) (3 Min)

"Kein Freifahrtschein für die Bahn"

Die Kernfrage bei dem Streit: Reicht es, die bestehende Trasse auszubauen oder ist es sinnvoller, neue Trassen zu verlegen? Diese würden dann auch durch Seevetal führen. Sollte die Politik sich für diese Version entscheiden und die Trasse in ein entsprechendes Gesetz mit aufnehmen, bekäme die Bahn einen Freifahrtschein und könne dort tun, was sie wolle, heißt es von der Bürgerinitiative Trassenalarm. Die Gegnerinnen und Gegner betonen, dass sie durchaus für eine Verbesserung des Verkehrs auf der Schiene sind. Allerdings müsse dabei beachtet werden, was das für die Umwelt und die Menschen in der Region bedeute, hieß es. Am Freitag hatten sich bereits mehrere SPD-Bundestagsabgeordnete in einem Beschlusspapier für den Aus- statt Neubau der Trasse ausgesprochen.

