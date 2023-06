54 neue alte Bahnstrecken? Land prüft Reaktivierung Stand: 06.06.2023 10:39 Uhr Fahren Züge in Niedersachsen bald wieder auf vielen, aktuell noch stillgelegten Strecken und Abschnitten? Das Verkehrsministerium will untersuchen, wo sich eine Reaktivierung wirtschaftlich lohnt.

46 Strecken hatten die Kommunen der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) zur Wiederinbetriebnahme vorgeschlagen, so das Niedersächsische Verkehrsministerium. Davon hätten 29 die Eingangskriterien erfüllt. Hinzu kommen 25 weitere Strecken, die bereits in einem früheren Verfahren in die engere Auswahl aufgenommen worden waren, hieß es. "Wir haben das Ziel, so viele Strecken wie möglich zu reaktivieren", sagte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD).

Videos 2 Min Wendenburger hoffen auf Reaktivierung der alten Bahnlinie (19.05.2023) Bisher wird die Strecke von Braunschweig nach Harvesse nur für Güterzüge genutzt. In Zukunft könnten auch wieder Personenzüge rollen. 2 Min

Kosten-Nutzen: Vor allem Strecken um Braunschweig interessant

Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sie sich wirtschaftlich lohnen - sprich die Kosten im Verhältnis zur Zahl der Fahrgäste stehen. Das wollen die LNVG, das Wirtschaftsministerium und ein Expertenkreis aus Abgeordneten und Fachleuten nun prüfen. Nach Angaben des Ministeriums sollen unter anderem die Strecken von Lüneburg über Amelinghausen nach Soltau sowie die Linie Stade-Bremervörde "beschleunigt vorangetrieben" werden. Das gelte außerdem für mehrere Verbindungen im Raum Braunschweig, die aus Gründen des Kosten-Nutzen-Faktors "sehr interessant" seien. Laut dem Nahverkehrsbündnis Niedersachsen könnten die ersten Strecken in spätestens fünf Jahren reaktiviert sein. Hans-Christian Friedrichs, Sprecher des niedersächsischen Landesverbands des Verkehrsclubs Deutschland, hält es für möglich, dass die Strecke Lüneburg - Soltau bereits in zwei Jahren fertig ist.

Auf diesen Strecken sollen bereits demnächst wieder Züge fahren:

Stade - Bremervörde

Lüneburg - Soltau

Braunschweig - Harvesse

Helmstedt - Schöningen

Buchholz - Jesteburg - Hamburg-Harburg

Neuenhaus - Coevorden

Salzgitter-Lebenstedt - Salzgitter-Lichtenberg

