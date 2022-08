Stand: 08.08.2022 18:52 Uhr Bagger beschädigt Gasleitung bei Bauarbeiten in Melle

Bei Baggerarbeiten ist im Meller Stadtteil Wellingholzhausen im Landkreis Osnabrück eine Gasleitung beschädigt worden. Gas strömte am Montagnachmittag auf die Straße. Eine Wohnsiedlung im Umkreis von 200 Metern wurde evakuiert. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Gasversorger konnte die Leitung zügig reparieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Arbeiten liefen am Abend noch.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.08.2022 | 06:30 Uhr