Stand: 15.08.2022 10:01 Uhr Bad Laer: Feuerwehr löscht Brand in Klinkerwerk

In einem Klinkerwerk in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Laut Polizei brach das Feuer an einem Brennofen aus. Die Flammen griffen auf das Dach der Produktionshalle über. 90 Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich löschen. Das genaue Ausmaß des Schadens könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Die Suche nach der Brandursache läuft.

