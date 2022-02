Stand: 16.02.2022 11:45 Uhr Bad Bentheim und Hannover bekommen neuen Nachtzug

Ab kommenden Sommer hält in Bad Bentheim und Hannover ein neuer Nachtzug. Er fährt zunächst drei Mal pro Woche von Brüssel über Amsterdam nach Prag und zurück. Der Anbieter European Sleeper ist eine niederländisch-belgische Initiative und will im Frühjahr Preise veröffentlichen und den Ticketverkauf starten. Bad Bentheim ist neben Hannover der einzige Haltepunkt in Niedersachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.02.2022 | 13:30 Uhr