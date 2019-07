Stand: 14.07.2019 10:22 Uhr

Azubi-Projekt für Spanier hilft nun Geflüchteten

100 junge Leute aus Spanien sind zwischen 2012 und 2014 ins Emsland, nach Ostfriesland und in die Grafschaft Bentheim gekommen, um eine Ausbildung zu machen. Immerhin rund 50 haben diese auch abgeschlossen, zwischen 25 und 30 von ihnen sind in Deutschland geblieben. Das Programm war ins Leben gerufen worden, weil hierzulande Fachkräfte fehlen - und gleichzeitig junge Erwachsene in Spanien keine Jobs finden. Zuständig war die Wachstumsregion Ems-Achse, ein Bündnis aus Unternehmen, Kommunen, Kammern und Bildungseinrichtungen. Die Initiative war erfolgreich, endete jedoch mit dem Abschluss der letzten Ausbildungen 2018. Die bürokratischen Hürden waren zu hoch, wie es von der Ems-Achse heißt. Und doch geht die Jobvermittlung weiter: Aus dem Spanier-Projekt ist unerwartet etwas Neues entstanden.

Von Erfahrung und Kontakten profitieren jetzt Geflüchtete

Ab 2014 hat sich Anneliese Hanelt bei der Ems-Achse um die Ausbildungsinitiative gekümmert. Sie betreute die jungen Leute und sie war Schnittstelle zwischen den Auszubildenden, der Berufsschule und dem Lehrbetrieb. Bei der Zimmersuche hat Hanelt geholfen, bei bürokratischen Vorgängen und allem, was noch so anfiel. So hat sie sich - fast nebenbei - ein umfassendes Netzwerk aufgebaut. Dieses nutzt sie nun, um Geflüchteten, Migranten und internationalen Studienabsolventen bei der Stellensuche zu helfen.

Neue Aufgabe ergab sich von selbst

Hanelt ist im sogenannten Welcome Center der Ems-Achse zuständig für die Unterstützung zuziehender Fachkräfte. Die zusätzliche Aufgabe hat sie sich nicht gesucht, sie kam einfach von alleine zu ihr: Hanelts Einsatz für die spanischen Azubis hatte sich wohl in der Region herumgesprochen. Und so meldeten sich Flüchtlingsbetreuer bei ihr, Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen und des Bildungswerks der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW). Es gebe da einen sehr gut ausgebildeten Flüchtling. Oder eine Geflüchtete, die bereits gut Deutsch spreche. Ob sie nicht eine Idee hätte, wie man für diese Person eine Stelle oder einen Ausbildungsplatz finden könnte?

Anpacken in allen Bereichen

Natürlich hatte Anneliese Hanelt eine Idee. Sie griff zum Telefonhörer und nutzte ihre Kontakte: zu Firmen, zu Berufsschulen, zur Agentur für Arbeit in der Region und zum IQ-Netzwerk Niedersachsen, das sich unter anderem um die Anerkennung ausländischer Abschlüsse kümmert. Zu Volkshochschulen, die Deutschkurse anbieten. Auch hilfreich: Die Ems-Achse hat eine eigene Jobbörse. Und wie sie es von "ihren" Spaniern gewohnt war, nahm sich Hanelt allem an: half bei der Wohnungssuche, vermittelte, fuhr die Geflüchteten auch mal mit dem Auto in ihren neuen Wohn- und Arbeitsort, wenn sie dort anders schlecht hingekommen wären.

Glück für Jobsuchende und Betriebe

Nicht nur die Kontakte halfen ihr, sondern auch die Erfahrung, sagte Hanelt NDR.de. "Ohne das Projekt mit den spanischen Auszubildenden hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht", glaubt sie. So aber kannte sie die Abläufe. "Vieles ist ähnlich, wenn jetzt auch andere Dinge dazukommen wie Gespräche mit der Ausländerbehörde." Auch über seine Lebensdauer hinaus ist die Ausbildungsinitiative also ein Glück für ausländische Jobsuchende in der Region - und auch für Firmen, die kompetente Mitarbeiter bekommen, die sie sonst vielleicht nicht eingestellt hätten.

Firmen haben häufig Vorbehalte

Die meisten ihrer neuen "Klienten" sind Akademiker oder anderweitig hoch qualifiziert. Auf der Suche nach für sie passenden Stellen brauchen sie einen Fürsprecher - das habe ihr die Erfahrung gezeigt, so Hanelt. Firmen hätten oft Vorbehalte. Sie hätten zum Beispiel nicht die Kapazitäten, sich um einen Deutschkurs für den Mitarbeiter zu kümmern oder seinen Aufenthaltsstatus mit den Behörden abzuklären. In solchen Fällen hat Hanelt schon mehrfach erfolgreich eingegriffen, wie sie erzählt. Durch ihre Gespräche mit Firmen hätten Geflüchtete auch Stellen bekommen, nachdem ihre Bewerbung zuvor abgelehnt worden war.

Ein Anruf kann alles verändern

Hanelt empfiehlt den Jobsuchenden meistens, zuerst eine Ausbildung zu machen, um in eine Firma und ein Berufsfeld hineinzukommen. Auch dann, wenn die Personen bereits studiert oder eine Berufsausbildung haben. Beispiel: ein Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt Buchhaltung, für den sie bei einem Betrieb anrief, der einen Lehrling suchte. Die Lehrstelle sei schon besetzt, sagte man ihr. Und Hanelt fragte spontan: "Aber suchen Sie vielleicht einen Buchhalter?" - und genau diese Stelle bekam ihr Schützling. Manchmal habe man auch einfach Glück, sagt Hanelt.

