Stand: 04.08.2023 12:18 Uhr Autozulieferer ZF: Standorte um den Dümmer See vorerst sicher

ZF-Mitarbeiter rund um den Dümmer See können vorerst aufatmen: Der Autozulieferer hat darauf hingewiesen, dass die meisten Standorte des Unternehmens in der Region bis auf weiteres nicht geschlossen werden sollen. Die Arbeitsplätze um den Dümmer See seien zumindest bis Ende 2026 gesichert, sagte ein Sprecher. Der Standort Damme allerdings werde aufgelöst, die Produktion von dort sei schon zum größten Teil auf die umliegenden Standorte verteilt worden. ZF hatte am Mittwoch bei der Verkündung seiner Halbjahresbilanz trotz gestiegener Gewinne angekündigt, seine insgesamt 82 deutschen Werke zu "überprüfen". Der Autozulieferer beschäftigt in Dielingen, Diepholz, Wagenfeld und Lemförde rund 3.200 Mitarbeiter und ist damit einer der größten Arbeitgeber der Region.

