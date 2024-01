Autozulieferer ZF will offenbar 12.000 Stellen abbauen Stand: 18.01.2024 13:26 Uhr Der Autozulieferer Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF) will offenbar Tausende Stellen abbauen, voraussichtlich auch in Niedersachsen. Gekündigt werden soll jedoch niemand.

Das teilte der Betriebsrat mit. Demnach sollen 12.000 Stellen in den kommenden Jahren wegfallen, allerdings sozialverträglich. Was das für die einzelnen Standorte in Niedersachsen bedeutet, das steht noch nicht fest. Der weltweit agierende Technologiekonzern hat unter anderem Werke in Hannover, im Raum Diepholz und in den Landkreisen Celle und Hildesheim.

Jede vierte Stelle gestrichen

Insgesamt stellt FS 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Fast jede vierte Stelle soll somit gestrichen werden. Das Unternehmen selbst bestätigte das nicht. Der Zulieferer teilte jedoch mit, das Unternehmen müsse sparen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Fest steht bereits seit Längerem, dass der Standort Damme (Landkreis Vechta) geschlossen wird, weil dort ein Mietverhältnis ausläuft. Ein Teil der Produktion könnte nach Diepholz verlegt werden, ein Teil aber auch ins Ausland.

