Stand: 16.05.2024 14:34 Uhr Verfassungswidrige Parolen auf Spielplatz entdeckt

Unbekannte Täter haben auf einem Spielplatz in Meppen (Landkreis Emsland) mehrere verfassungswidrige Parolen und Symbole hinterlassen. Laut einer Polizeisprecherin beschmierten sie am vergangenen Wochenende eine Rutsche in der Straße Feldkamp mit rechten Schriftzügen. Der Vandalismus soll zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag passiert sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die Parolen wurden bereits entfernt, sodass sie nicht mehr zu sehen sind. Der Polizeiliche Staatsschutz Lingen hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0591) 873 47 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus