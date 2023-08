Stand: 03.08.2023 12:43 Uhr ZF-Mitarbeiter in Niedersachsen bangen wieder um ihre Jobs

Der Autozulieferer ZF hat trotz gestiegener Gewinne angekündigt, seine deutschen Standorte zu "überprüfen". Es sei nicht ausgeschlossen, dass nach dem Auslaufen einer Bestandsgarantie 2025 auch Standorte geschlossen werden müssten, teilte der Konzern mit. In Niedersachsen könnten die Standorte in Diepholz, Damme, Lemförde und Wagenfeld betroffen sein. Hier beschäftigt ZF rund 3.500 Mitarbeitende - damit ist der Zulieferer einer der größten Arbeitgeber der Region. Am Mittwoch verkündete das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen seine Halbjahreszahlen. Demnach konnte es seinen Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 23,3 Milliarden Euro steigern.

