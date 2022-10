Stand: 04.10.2022 08:45 Uhr Autounfall in Freren: 21-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Ein 21-Jähriger ist am Montagnachmittag in Freren (Landkreis Emsland) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Aus bisher ungeklärter Ursache sei er links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an, um den Mann aus seinem Auto zu befreien. Der Fahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

