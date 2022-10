Stand: 28.10.2022 12:59 Uhr Autofahrer mit zwei Haftbefehlen ohne Führerschein gefasst

Ein 29-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und in zwei Fällen per Haftbefehl gesucht, ist am Donnerstagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei gefasst worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann sowohl wegen Trunkenheit am Steuer als auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war. In beiden Fällen sollte der 29-Jährige Geldstrafen zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Vor Ort zahlte ein Bekannter die ausstehenden Geldstrafen. Gegen den 29-Jährigen wird jetzt erneut ein Ermittlungsverfahren für das Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.10.2022 | 13:30 Uhr