Stand: 30.11.2023 08:05 Uhr Auto stößt frontal mit Lkw zusammen - drei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) sind am Mittwochabend drei junge Männer schwer verletzt worden - einer davon schwebt in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, sind die Männer mit einem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Fahrer des Lastwagens und sein Beifahrer erlitten einen Schock, blieben den Angaben zufolge aber unverletzt. Die Polizei vermutet, dass die Witterungsverhältnisse eine Ursache für den Unfall sein könnten. Die Straße war zum Zeitpunkt des Unfalls verschneit.

VIDEO: Georgsmarienhütte: Pkw kollidiert frontal mit Lkw (1 Min)

