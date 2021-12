Stand: 07.12.2021 10:59 Uhr Auto prallt gegen Hauswand in Dissen - zwei Verletzte

In der Nacht zu Dienstag ist an einer Kreuzung in Dissen (Landkreis Osnabrück) ein Auto von der Straße abgekommen, durch eine Hecke gefahren und gegen eine Hauswand geprallt. Ein 44-Jähriger wurde schwer, ein 48-Jährige leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei stand der 48-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als zwei Promille angegeben. Das Auto wurde nach dem Unfall beschlagnahmt. Die Hauswand wurde durch den Aufprall nach Angaben der Polizei nicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 9.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.12.2021 | 13:30 Uhr