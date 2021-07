Stand: 24.07.2021 09:23 Uhr Auto prallt gegen Hauswand - 44-jähriger Fahrer stirbt

In Steinfeld (Landkreis Vechta) ist am Sonnabendmorgen ein 44-jähriger Mann bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Er war laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen. Der Wagen habe zunächst einen Leitpfosten, eine Hecke sowie einen Graben überfahren und sich dabei überschlagen. Anschließend sei das Auto gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

