Stand: 09.12.2022 07:32 Uhr Auto kommt von Straße ab - zwei Jugendliche schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) sind zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 21-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt. Seine beiden 17 Jahre alten Beifahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann zu schnell gefahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.12.2022 | 08:30 Uhr