Stand: 19.12.2022 08:57 Uhr Auto gerät nach Unfall auf A31 in Brand - drei Verletzte

Auf der Autobahn 31 bei Emsbüren ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Eine 23-Jährige war in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs. Bei dem Versuch, einen vor ihr fahrenden Wagen zu überholen, geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision geriet das vor ihr fahrende Auto in Brand. Der 62-jährige Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien, bevor es vollständig ausbrannte. Sie wurden, wie auch die 23-jährige Fahrerin des anderen Wagens, leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilten die Beamten weiter mit. Während der Bergungsarbeiten musste die Autobahn für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 42.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.12.2022 | 09:30 Uhr