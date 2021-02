Stand: 15.02.2021 11:44 Uhr Auto fängt Feuer - Bundesstraße 51 zeitweise gesperrt

In Bad Iburg im Landkreis Osnabrück hat sich ein Mann bei einem Fahrzeugbrand leichte Verletzungen zugezogen. Er atmete Rauchgas ein, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war am Morgen mit seinem Auto unterwegs, als das Fahrzeug in Brand geriet. Die Ursache ist noch unklar. Die Ermittler vermuten, dass ein technischer Effekt im Motorraum das Feuer entfacht haben könnte. Aufgrund der Löscharbeiten war die Bundesstraße 51 am Montagmorgen voll gesperrt.

