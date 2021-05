Stand: 01.05.2021 16:00 Uhr Auto fährt gegen Mauer - Steine schleudern in Haus

Bei einem Unfall in Drebber (Landkreis Diepholz) ist am Sonnabend ein Wohnhaus erheblich beschädigt worden. Nach Polizeiangaben war ein Autofahrer am frühen Morgen im Flecken Cornau aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Teile der Mauer schleuderten durch das Wohnzimmerfenster des Hauses. Der 23-jährige Fahrer sowie zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Weil die Beamten Alkohol rochen, wurde ein entsprechender Test durchgeführt. Dieser ergab bei dem Fahrer nach Angaben der Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.05.2021 | 08:00 Uhr