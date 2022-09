Stand: 05.09.2022 09:05 Uhr Aus Versehen: Lkw-Fahrer tankt an geschlossener Tankstelle

In der Nacht auf Sonntag hat ein Lkw-Fahrer an einer Tankstelle in Osnabrück getankt - doch als er bezahlen wollte, stellte er fest, dass die Tankstelle geschlossen ist. Der ratlose Mann rief daraufhin bei der Polizei an. Offenbar hatte man vergessen, die Zapfsäulen zu sperren. An allen Zapfsäulen wurde deshalb für wenige Cent Kraftstoff entnommen, denn bis zum Bezahlen ist dann kein weiteres Tanken möglich. Der ehrliche Lastwagenfahrer hat als Dank seine Tankfüllung geschenkt bekommen.

