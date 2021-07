Artenschutz: Angler setzen 350.000 Jungaale in Gewässern aus Stand: 02.07.2021 19:20 Uhr Der Anglerverband Niedersachsen hat am Freitag zwischen Osnabrück und Diepholz Tausende von jungen Aalen in Hase, Hunte und anderen Flüsschen und Bäche ausgesetzt. Am Sonnabend sollen weitere folgen.

Ziel ist dann der Landkreis Cuxhaven. Insgesamt sollen an beiden Tagen rund 350.000 Jungaale in Gewässer in Niedersachsen gelangen, wie Florian Möllers, Sprecher der Anglerverbandes Niedersachsen, sagte. Die Aktion soll dem Artenschutz dienen. Die Bestände der Fischart liegen ihm zufolge im kritischen Bereich. Nach Angaben des Anglerverbands hat die Zahl der natürlich aufsteigenden Glasaale - so nennt man die ganz kleinen Jungfische - von 1980 bis heute bundesweit um rund 90 Prozent abgenommen.

Bauwerke sind Fischen im Weg

Als Gründe gelten einerseits veränderte Bedingungen im Meer, weswegen deutlich weniger der wanderfreudigen Fische nach Europa kommen. Zudem seien die Gewässer in Niedersachsen in den vergangenen Jahrzehnten durch Bauwerke wie Stauwerke oder Wasserkraftwerke so verändert worden, dass die Fische kaum noch von der Nordsee stromaufwärts in die Binnengewässer wandern könnten.

