Stand: 28.10.2021 12:35 Uhr Antrag zurückgezogen: Kein vierter Hähnchenstall für Schapen

Der Bau eines Hähnchenstalls hat in Schapen (Landkreis Emsland) für großen Streit gesorgt. Jetzt ist das Vorhaben vom Tisch. Der Landwirt hat seinen Bauantrag zurückgezogen. Er wollte neben bereits bestehenden Hähnchenställen einen vierten für weiter rund 40.000 Tier bauen. Das hatte für Proteste in der Gemeinde gesorgt. Die dafür geplante Bürgerversammlung kommende Woche falle aus, so Schapen Bürgermeister Karlheinz Schöttmer (CDU) dem NDR in Niedersachsen. Sie werde nun am 8. Dezember stattfinden. Dann soll es um landwirtschaftliche Bauvorhaben in Gemeinde gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.10.2021 | 12:30 Uhr