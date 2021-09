Stand: 21.09.2021 11:14 Uhr Ankum: 56-Jähriger bei Unfall auf B218 schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 218 bei Ankum (Landkreis Osnabrück) ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall, als eine Autofahrerin an einer Kreuzung die Bundesstraße überqueren wollte. Dabei habe sie die Vorfahrt des 56-Jährigen missachtet, hieß es. Beide Fahrzeuge seien frontal zusammengestoßen. Die Frau und zwei Kinder in dem Wagen kamen mit leichten Verletzungen davon. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

