Stand: 22.05.2024 07:50 Uhr Ampel-Galgen im Raum Osnabrück: Ermittlungen eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat nach Informationen des NDR Niedersachsen die Ermittlungen zu mehreren sogenannten Ampel-Galgen eingestellt. Grund: Die Fahnder konnten keine verdächtigen Personen ermitteln. Während der Bauernproteste im Januar waren an Straßen in Osnabrück, Melle und Bad Essen (Landkreis Osnabrück) Galgen-Gestelle aufgestellt worden, an denen gebastelte Ampeln hingen. Das sollte offenbar als Kritik an der Agrarpolitik der Bundesregierung verstanden werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte daraufhin wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten.

