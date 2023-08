Allianz pro Schiene: Nordhorn hat den Bahnhof des Jahres Stand: 24.08.2023 04:00 Uhr Der Bahnhof Nordhorn ist Bahnhof des Jahres - ausgezeichnet von der Allianz Pro Schiene. Der Halt teilt sich den Sieg bei der Abstimmung mit dem Bahnhof in Halle (Saale). Beide seien Vorzeige-Bahnhöfe.

"Der Bahnhof Nordhorn bietet vieles, was ein Großstadtbahnhof zu bieten hat, nur auf engerem Raum", erklärt Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene und Jury-Mitglied. "Das Herzblut, das in die Gestaltung des Bahnhofs geflossen ist, ist für die Reisenden überall spürbar." Der Halt liegt im ländlichen Raum, an einer vor vier Jahren für den Personenverkehr reaktivierten Strecke. Eingeweiht wurde er von der Bentheimer Eisenbahn Ende 2022.

Viel Lob von Allianz pro Schiene für Nordhorn

Reisende finden im Bahnhof nach der Sanierung eine Bäckerei, einen Laden für Reisebedarf und regionale Produkte sowie einen Fahrkartenschalter, kostenlose Toiletten und Gepäckschließfächer. "Der Bahnhof Nordhorn ist ein kleines, feines Schmuckstück geworden. Nichts ist hier '08/15'", so Flege weiter. Mitarbeitende des Bahnhofscafés würden ortsfremden Reisenden Hilfe anbieten. "So wünscht man sich einen Bahnhof im ländlichen Raum."

Jury achtet auf Reise-Infos, Sauberkeit und Anbindung

Die Allianz pro Schiene ist ein gemeinnütziger Verein, in dem neben rund 20 weiteren Mitgliedsverbänden die Umweltorganisationen NABU und BUND sowie die Eisenbahnergewerkschaften GDL und EVG organisiert sind. Der Verein, dessen erklärtes Ziel es ist, den Schienenverkehr zu stärken, lobt den Preis seit 2004 aus. Die Jury achte besonders darauf, dass Reisende umfassende Informationen vorfinden - zum Beispiel zu Zugverbindungen, aber auch zu anderen Verkehrsmitteln, zu Service und Sehenswürdigkeiten. Darüber hinaus geht es bei der Beurteilung der Bahnhöfe um Sauberkeit und die Anbindung an lokale und regionale Verkehrsmittel.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.08.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr