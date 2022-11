Stand: 29.11.2022 11:00 Uhr Ärztemangel: Emsland weitet Förderung für Mediziner aus

Der Landkreis Emsland will sein Förderprogramm für Ärzte ausweiten, um mehr Mediziner in die Region zu locken. Wie der Landkreis mitteilte, sollen künftig auch Kinder- und Frauenärzte, Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendpsychiater Zuschüsse bekommen, wenn sie sich vor Ort niederlassen. Das Förderprogramm gibt es für andere Fachärzte bereits seit 2014 - so wurden laut Kreis bereits 46 Ärztinnen und Ärzte mit bis zu 30.000 Euro unterstützt. Die Mediziner verpflichten sich dabei, sich mindestens fünf Jahre im Emsland niederzulassen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.11.2022 | 13:30 Uhr