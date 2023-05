Stand: 08.05.2023 19:55 Uhr A33: Reifenplatzer setzt Lkw-Anhänger mit Rindenmulch in Brand

Auf der A33 bei Dissen (Landkreis Osnabrück) ist am Montagnachmittag der Auflieger eines Lkw samt geladenem Rindenmulch und Blumenerde in Brand geraten. Auslöser für das Feuer war nach Angaben der Polizei ein geplatzter Reifen. Der Fahrer habe den Sattelzug gestoppt und die Zugmaschine abgekoppelt, wodurch diese unbeschädigt blieb. Auch der Fahrer selbst sei unverletzt geblieben. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Die Autobahn in Richtung Bielefeld war zwischenzeitlich voll gesperrt. Am Abend war der der Hauptfahrstreifen laut Polizei wieder befahrbar. Auf der zweiten Spur dauerten die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch an. Der Verkehr staut sich in dem Bereich. Die Umleitung führt über die U90.

