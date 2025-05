Stand: 19.05.2025 08:35 Uhr Wegen Fachtagung: Alle Kitas in Lingen am Montag geschlossen

In Lingen sind am Montag alle Kitas geschlossen. Grund dafür ist eine Fachtagung, zu der sich rund 600 Erzieherinnen und Erzieher im Theater in der Wilhelmshöhe treffen. Bei der Tagung geht es um die psychische Gesundheit der Kinder und der Fachkräfte. Die Anforderungen an das Personal in Kindertagesstätten steige stetig an, heißt es von der Stadt Lingen. Es sei daher wichtig zu wissen, wie Erzieherinnen und Erzieher psychisch gesund bleiben können. Gleichzeitig solle auch die frühkindliche psychische Entwicklung in den Fokus gerückt werden. Die Fachtagung endet am Montagabend. Am Dienstag sind die Kitas in Lingen wieder regulär geöffnet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.05.2025 | 06:30 Uhr