Stand: 19.11.2020 15:48 Uhr A31: Autofahrer fährt auf Wohnmobil auf - schwer verletzt

Am Donnerstag kam es auf der Autobahn 31 in Geeste (Landkreis Emsland) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, war ein 58-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der Autobahn in Richtung Bottrop unterwegs. Als er einen Lkw überholte, fuhr ein 36-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache auf das Wohnmobil auf. Das Auto prallte gegen die Leitplanke, der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Wohnmobilfahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer des Lkw, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter 0591 87 715 in Verbindung zu setzen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.11.2020 | 17:00 Uhr